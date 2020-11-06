Трамп хочет показать стране, что он - снова президент.

Президент Дональд Трамп изо всех сил будет пытаться убедить страну, что он уже выиграл выборы. Поэтому все это время он будет вести себя так, будто получил президентство досрочно.

В команде главы США разработали план, согласно которому Трамп в полной мере воспользуется своим нынешним положением в Белом Дохе, чтобы выглядеть как можно президентским, пишет Politico со ссылкой на три информированных источника.

Читайте такжеБайден побеждает в Джорджии и почти гарантированно получает президентство - СМИ

План помощников Трампа заключается, в частности, в увольнении ряда высокопоставленных чиновников в сфере разведки и национальной безопасности, в том числе действующего директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны Марка Эспера. Увольнения состоятся уже на следующей неделе, даже если результаты будут неясными.

Трамп прежде всего хочет избавиться от тех, кто его давно раздражал. Поэтому выбор будет базироваться не на компетентности, а лояльности.

Действующий глава Америки воспользуется служебным положением и со следующей недели издаст много распоряжений и указов. По мнению издания, так он хочет показать свою занятость.

С тех пор как президент выступил в Белом доме утром 4 ноября, он оставался вне объективов журналистов. Однако Трамп активно комментировал подсчет голосов в Twitter, хоть и не делал никаких публичных заявлений или планов на будущее. Союзники и советники Трампа говорят, что он провел это время, наблюдая за освещением событий в СМИ и общаясь по телефону с друзьями и коллегами-политиками.

Наступление Трампа на объявление результатов выборов президента США

Трамп обвиняет демократов в попытке украсть его победу на выборах президента США: "Если вы посчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы посчитаете незаконные голоса, они (демократы) могут пытаться украсть выборы у нас. Если вы посчитаете голоса, которые поступили с задержкой, мы изучаем их очень тщательно, но много голосов пришли с опозданием (избиратели могли отправлять по почте бюллетени не позднее 3 ноября - УНИАН)".

Ранее Трамп призвал остановить подсчет избирательных бюллетеней, а его конкурент, кандидат от Демократической партии Джо Байден – учесть каждый голос.

Сейчас продолжается подсчет голосов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Яна Ставская