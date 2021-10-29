Мужчина хотел провести вечер в заведении, но на входе у него завязался конфликт с владельцем бара.

В Польше произошел инцидент, в результате которого украинец, решивший провести время в баре, остался без глаза.

Об этом сообщает Dziennik Walbrzych.

На минувших выходных украинский заробитчанин пришел в паб в городе Валбжиха (Нижнесилезское воеводство), где у него возник конфликт с владельцем.

Причиной скандала якобы стало то, что украинец не захотел платить за вход.

"После словесной перепалки хозяин помещения оттолкнул собеседника, который напоролся на стеклянную дверь, и осколки стекла вонзились ему в лицо", - пишет издание.

Пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на оперативное врачебное вмешательство, его глаз не удалось спасти. Также известно, что ему наложили швы и в дальнейшем его ждет еще одна операция.

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В полиции отметили, что версии двух сторон отличаются, но не уточнили, как именно. Пока что они собирают доказательства и изучают видео с камер наблюдения.

Ранее УНИАН сообщал, что взрослому поляку грозит тюрьма за нападение на двух украинских детей, одному из которых он сломал нос.

Автор: Станислав Кожемякин