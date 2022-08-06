В Хорватии в результате аварии погибли граждане Польши.

Утром на севере Хорватии произошла авария польского автобуса, в результате чего сейчас уже известно о 11 погибших.

Об этом сообщило "Польское радио" со ссылкой на хорватское пресс-агентство HINA.

По предварительной информации, 11 человек погибли на месте, есть много пострадавших, которых доставили в больницы Загреба, Вараждина и Чаковца.

Авария произошла на 62-м километре автомагистрали А4 между населенными пунктами Ярек-Бисасский и Подворец. По неизвестным причинам автобус на польской регистрации съехал с маршрута и упал в кювет.

Сообщается, что это одна из самых ужасных аварий на хорватских дорогах.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что все жертвы аварии польского автобуса в Хорватии являются гражданами Польши. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что это были паломники, которые направлялись в городок Меджугорье, что в Боснии и Герцеговине, о деталях трагедии он разговаривал утром с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Напомним, в начале сентября прошлого года вблизи польского города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек. В результате аварии пострадали семеро украинцев.

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