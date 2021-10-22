Оператор-постановщик Галина Хатчинс, погибшая на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки.

Оператор-постановщик Галина Хатчинс, погибшая на съемках фильма "Раст" с голливудским актером Алеком Бодуином, оказалась украинкой.

Об этом говорится на ее личном сайте.

"Уроженка Украины, Галина выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок", - пишет она сама о себе.

Точная дата рождения Галины неизвестна, однако американские СМИ утверждают, что ей 42 года. На своей странице в Facebook она указала местом своего рождения Киев.

В свое время женщина получила степень магистра международной журналистики в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко, после чего работала журналистом-расследователем для британских документальных фильмов в Европе.

Позже она переехала в США, где в 2015 году она успешно окончила Американский институт кино. Со временем женщина поселилась в Лос-Анджелесе и стала снимать короткометражные и документальные фильмы.

Читайте такжеНа съемках "Черной пантеры 2" произошел несчастный случай: актриса в больницеПервой ее крупной художественной работой стал фильм "Заклятый враг" с Джо Манганьелло в 2020 году.

В 2019 году издание American Cinematographer объявил ее победительницей в номинации "Восходящая звезда" (Rising Stars), а в 2018-м Галина Хатчинс стала одной из восьми кинематографисток в полностью женском классе Fox DP Lab от киностудии 21st Century Fox.

Последние публикации в ее соцсетях - со злополучной съемочной площадки:

Стрельба на съемках с Алеком Болдуином

21 октября на съемочной площадке в штате Нью-Мексико, где снимают независимый вестерн "Раст", произошел несчастный случай, в результате которого погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза.

Женщину на вертолете доставили в медцентр в Альбукерке, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Жизни Соузы ничего не угрожает.

По данным следователей, съемочная группа использовала реальное винтовочное огнестрельное оружие, которое в этот момент должно было быть разряжено. Поэтому шерифу предстоит выяснить, почему был произведен выстрел.

Автор: Станислав Кожемякин