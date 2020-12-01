Шум беспокоил его соседа Томаса Майкла Томпсона, который и пожаловался на него в полицию.

Пенсионер из английского города Ливерпуль Ян Джордж Трейнер попал в тюрьму из-за громкого прослушивания классической музыки и умер.

Об этом сообщает Daily Mail.

83-летний Трейнер скончался в тюремной больнице 23 ноября. Много лет британец слушал радио Classic FM на полной мощности. Шум беспокоил его соседа Томаса Майкла Томпсона, который и пожаловался на него в полицию.

На суде пенсионер объяснил, почему слушал музыку так громко: якобы из-за лекарств от простуды у него появилось раздражение в ушах, когда он слушал музыку в наушниках.

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«Я слушаю музыку на той громкости, которая мне нравится», - подчеркнул он.

Судья приговорил Трейнера к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 722 фунта стерлингов. Вдобавок ему запретили включать музыку на громкости выше 65 децибел.

Представители Министерства юстиции Великобритании подтвердили информацию о смерти Яна Трейнера

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Автор: УНИАН