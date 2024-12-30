В МЗС Словакии назвали заявления Зеленского об открытии "энергетического фронта" "чушью".

В Словакии возмутились из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что премьер страны Роберт Фицо по поручению Владимира Путина открыл "второй энергетический фронт" против Украины.

В заявлении Министерства иностранных дел Словакии назвали такие обвинения украинского президента "чушью" и призвали Украину "не искать новых врагов".

"Мы отвергаем любую чушь об открытии второго энергетического фронта, о которой безосновательно фантазирует президент Украины Владимир Зеленский, а также о каком-то воображаемом союзе с Владимиром Путиным", - сказано в заявлении.

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В МИД Словакии подчеркнули, что с начала войны страна оказывала и "будет по мере своих возможностей оказывать гуманитарную помощь беззащитным, нуждающимся жителям Украины".

"Также нашему партнеру МИД Украины не следует упускать из виду тот факт, что российский газ, который распределяется по их территории, приносит значительные доходы Украине, которая в них очень нуждается", - говорится в заявлении.

При этом в МИД Словакии заявили, что Украина находится не в тех условиях, чтобы искать себе новых врагов:

"Мы прекрасно понимаем, что они находятся в затяжном военном конфликте, но именно поэтому им не следует создавать новых врагов и фантазировать о возникновении некоего второго фронта".

Отмечается, что правительство Словакии "должно в первую очередь защищать стратегические интересы нашей страны и наших граждан, а также интересы ЕС, независимо от того, нравится это украинской стороне или нет".

"Энергетический" конфликт между Украиной и Словакией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть "второй энергетический фронт против Украины" за счет интересов народа этой страны. По словам главы нашей страны, поддержка российской агрессии является абсолютно аморальной.

За отказ Украины от транзита российского газа Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в нашу страну после 1 января 2025 года. В ответ Министерство иностранных дел Украины призвало Европейскую комиссию отреагировать на угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии.

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