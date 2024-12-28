Украина призвала Европейскую комиссию отреагировать на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии. Страна является частью единого европейского энергорынка.
В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что поставки Братиславой критических объемов электроэнергии Киеву не благотворительность, ведь Украина платит за нее.
Внешнеполитическое ведомство указало, что Украина сейчас вынуждена импортировать иногда электроэнергию из-за оккупации ЗАЭС, постоянных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.
"Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Роберт Фицо фактически стает на одну сторону с российским диктатором", - говорится в заявлении.
В связи с этим Украина обратилась к Еврокомиссии с просьбой отреагировать на угрозы Фицо.
"Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил. Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, - УНИАН) отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", - подчеркнули в МИД.
Транзит российского газа через Украину - угрозы Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо грубо ответил Зеленскому на решение остановить транзит российского газа по территории Украины. В частности, он пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин поручил Фицо открыть "второй энергетический фронт против Украины" за счет интересов народа этой страны.