Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Киев вынужден закупать электроэнергии за границей из-за войны.

Украина призвала Европейскую комиссию отреагировать на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии. Страна является частью единого европейского энергорынка.

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что поставки Братиславой критических объемов электроэнергии Киеву не благотворительность, ведь Украина платит за нее.

Внешнеполитическое ведомство указало, что Украина сейчас вынуждена импортировать иногда электроэнергию из-за оккупации ЗАЭС, постоянных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.

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"Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Роберт Фицо фактически стает на одну сторону с российским диктатором", - говорится в заявлении.

В связи с этим Украина обратилась к Еврокомиссии с просьбой отреагировать на угрозы Фицо.

"Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил. Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, - УНИАН) отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", - подчеркнули в МИД.

Транзит российского газа через Украину - угрозы Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо грубо ответил Зеленскому на решение остановить транзит российского газа по территории Украины. В частности, он пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин поручил Фицо открыть "второй энергетический фронт против Украины" за счет интересов народа этой страны.

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