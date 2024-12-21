По словам сербского лидера, он узнал о визите "неофициально", но это "вполне достоверно".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник, 23 декабря, намерен встретиться с Владимиром Путиным на фоне отказа Украины продолжать транзит российского газа по своей территории. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy, передает РТС.

По словам сербского лидера, он узнал о визите "неофициально", но это "вполне достоверно".

"В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны Евросоюза. И мне не нужно объяснять, какую реакцию это вызовет у других европейских лидеров. Это только показывает, насколько усложняется ситуация", - сказал Вучич.

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Напомним, ранее премьер-министр Словакии Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ продолжать транзит российского газа:

"Если кто-то препятствует транзиту газа и приводит к повышению цен и экономическому ущербу ЕС, то это Зеленский... Мы уважаем помощь ЕС Украине, мы являемся ее частью, и поэтому я спрашиваю: когда кто-то помогает и является частью ЕС, и организует совместные правительственные переговоры, имеет ли Украина право угрожать экономическим интересам страны-члена союза?".

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