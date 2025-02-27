По словам политика, Украина должна как можно быстрее закончить культ Степана Бандеры.

Кандидат в президенты Польши от правой партии "Конфедерация" Славомир Менцен во время своей поездки во Львов записал видео возле памятника Степану Бандере, в котором назвал его "террористом". Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети X.

На нем он вместе с депутатом Европарламента от "Конфедерации" Анной Брилкой отметили, что Бандера - "это террорист, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Менцен добавил, что Бандера также основал ОУН (Организация украинских националистов - УНИАН), которая "несет ответственность" за Волынскую трагедию, а люди Бандеры якобы "убили 100 тысяч поляков".

В то же время Брылка заявила, что памятник Бандере в Украине является таким же, как если бы в Германии строили памятники Гитлеру.

"Украина должна как можно быстрее закончить культ Степана Бандеры", - добавил Менцен.

Такое видео прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, Менцен является "пророссийским политиком с польским паспортом", а также предложил записать ему такое видео у стелы на въезде в Донецкую область.

"Пророссийскому политику с польским паспортом Славомиру Менцену стоит проявить храбрость и записать видео возле Донецкой стелы. Может поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в частности с польскими добровольцами. Надо проверить, разрешен ли ему вообще въезд в Украину", - отметил Садовый в соцсети X.

В свою очередь Менцен отреагировал на слова мэра и заявил, что Львов является "польским городом", а Садовому запретит въезд в Польшу, если станет президентом.

"Я поляк и поехал в красивый и культурный польский город Львов, которому когда-то русские сделали много вреда. Там я увидел памятник Бандере, культ бандеровских преступников во главе с Шухевичем. Господину должно быть стыдно, что в таком замечательном городе он соглашается на культ геноцидов, преступников и убийц моих земляков. Господину должен быть запрещен въезд в Польшу. Пожалуйста, поверьте мне, если я выиграю, я срочно позабочусь об этом", - добавил политик.

Что известно о Степане Бандере

По данным открытых источников, Степан Бандера был украинским революционером, одним из радикальных и ведущих идеологов, практиков и теоретиков украинского националистического движения 20 века. После распада ОУН он был главой Провода ОУН-Б.

Также известно, что Бандера и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Из-за его провозглашения немецкие власти арестовали Бандеру, после чего был заключен в течение трех лет в немецких лагерях и тюрьмах.

Когда войска СССР приближались в 1944 году, Бандера снова стал главой ОУН и был ее руководителем до последних дней. Уже 15 октября 1959 года его убил агент КГБ Богдан Сташинский.

Волынская трагедия это обоюдные этнические чистки между польским и украинским населением во время Второй мировой войны, которые произошли на Волыни. В них участвовали УПА, которая подчинялась ОУН (б), военные отделы ОУН (м), стихийные формирования, а также польская Армия Крайова. Батальоны Хлопские с участием польских батальонов шуцманшафта, советские партизаны и украинские и польские гражданские жители.

По словам американского историка Тимоти Снайдера, к концу 1942 года главной силой на Волыни стала ОУН (б), которая начала именовать свои отряды УПА. Когда немцы арестовали Бандеру и уничтожили около четырех пятых руководящей верхушки, во главе ОУН (б) была преимущественно неопытная молодежь, которая в конце концов и устроила этнические чистки поляков.

В свою очередь в Украине признали, что украинские националисты массово убивали поляков на Волыни с 1943 по 1945 годы, но польские подразделения Армии Крайовой и крестьянские батальоны также проводили массовые убийства украинцев. Всего в этом противостоянии погибло около 30 тысяч польских и примерно 10 тысяч украинских граждан.

Другие скандальные заявления политиков

Ранее кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил, что "коррумпированную" Украину основали по воле великих держав. По его словам, украинская власть отправила "несколько миллионов" украинцев в несправедливую борьбу (речь идет о войне РФ против Украины).

В то же время премьер-министр Виктор Орбан ранее сделал скандальное заявление о "том, что останется" от Украины. Он отметил, что Украина станет буферной зоной и не станет членом НАТО.

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