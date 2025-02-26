Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша в ближайшее время предоставит Украине значительную партию терминалов Starlink. Как заявил Гавковский в эфире TVN24, речь идет о пяти тысячах терминалов, они прибудут в Украину "в ближайшие недели и месяцы".
Он напомнил, что Польша закупила терминалы Starlink и передала их Украине, а также платит за них абонентскую плату. Комментируя недавнюю информацию в прессе о том, что США якобы могут отключить Украину от такого спутникового интернета, Гавковский заявил, что "не может представить, чтобы какая-то американская корпорация разорвала такие контракты".
Он также сообщил, что польская Минцифра решила передать Украине дополнительные системы Starlink.
"Мы заказываем еще пять тысяч Starlink, они уже частично оплачены и будут отправлены в Украину в ближайшие недели и месяцы", - заверил вице-премьер.
Он также напомнил, что в Украине уже работает 25 тысяч Starlink.
Starlink и Украина
Несколько дней назад агентство Reuters сообщило, что США могут лишить Украину доступа к Starlink, чтобы принудить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых.
В то же время американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о возможном отключении доступа к спутниковой системе Starlink для Украины. Агентство Reuters он обвинил в распространении ложной информации.
В свою очередь, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский тогда отметил, что его страна уже оплатила услуги для Украины, поэтому оснований для ее отключения нет.