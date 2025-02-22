Венгерский премьер считает, что Путин напал на "территорию под названием Украина".

Украина так и останется "буферной зоной" между НАТО и Россией, а ее вступление в ЕС тоже не гарантировано. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью перед однопартийцами, пишет The Washington Post.

Ссылаясь на принцип консенсуса при расширении ЕС, Орбан заявил, что вопрос о членстве Украины в этом союзе "будут решать венгры".

"Против воли Венгрии и венгров, Украина никогда не станет членом Европейского Союза. Вступление Украины уничтожило бы венгерских фермеров, и не только их, а всю национальную экономику Венгрии", - заявил он.

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При этом венгерский премьер поставил под сомнение государственность Украины, отметив, что Россия начала войну "даже не против Украины, а в отношении территории под названием Украина". По его словам, Украина всегда "была буферной зоной между НАТО и Россией", но потом ее "передали под эгиду НАТО".

"Украина или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной. Она не станет членом НАТО", - сказал Виктор Орбан.

Другие недавние заявления Орбана

Как писал УНИАН, недавно Виктор Орбан высмеял заявление группы европейских стран о необходимости и в дальнейшем поддерживать Украину. По его словам, это является "печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства" и желания "поддерживать убийства":

Также на днях Орбан пожаловался, что в ЕС "на столе" уже есть план того, как заместить американскую помощь Украине, если США сойдут с дистанции. По его словам, из Венгрии вроде бы уже хотят получать по 500 миллионов евро в год.

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