Скандально известный британский писатель Салман Рушди выжил после нападения.

Об этом его агент Эндрю Уайли сообщил в комментарии Sky News.

По словам его агента, писатель скорее всего, потеряет глаз.

"Новости нехорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз, нервы на его руке были перерезаны, а его печень была повреждена", — говорится в письменном заявлении Эндрю Уайли.

Он перенес операцию, длившуюся несколько часов, и в настоящее время остается на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как писал УНИАН, в пятницу, 12 августа, во время выступления Рушди в Чаутоква (штат Нью-Йорк) на сцену выскочил мужчина и набросился на писателя. Рушди на вертолете был доставлен в одну из ближайших клиник.

Рушди, британец индийского происхождения, является автором нескольких десятков книг и лауреатом Букеровской премии 1981 года (за роман "Дети полуночи").

Его роман "Сатанинские стихи" (1988) многие мусульмане сочли богохульным. В 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди.

За голову писателя, живущего на Западе, один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов. 21 февраля 2016 года к цене за убийство Рушди иранские медиа назначили надбавку в 600 тысяч долларов. В том же году он получил гражданство США.

Писатель скрывался в течение многих лет, а его покаяние не смогло переубедить иранские власти отменить фетву.

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