Завершено досудебное расследование в отношении Армена Гаспаряна и Тимофея Сергейцева, которые публично призвали к геноциду украинского народа и вооруженному нападению на наше государство.

Двое идеологов "денацификации" объявлены в международный розыск.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как отмечается, следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков " Армена Гаспаряна и политтехнолога, автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева.

В частности, в 2018 г. Гаспарян издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы о несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину. Именно это лицо распространило термин "денацификация" в России и начало употреблять его в отношении Украины.

Другой фигурант - российский политтехнолог Сергейцев - является автором антиукраинских публикаций, которыми он продвигал идеи о несостоятельности нашего государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения. Это лицо публично призвало российские власти к физическому уничтожению украинских защитников и установлению полного контроля над территорией Украины.

Гаспарян и Сергейцев подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 442 (геноцид).

По результатам досудебного расследования обвинительные акты направлены в суд, а Гаспарян и Сергейцев объявлены в международный розыск, поэтому теперь они стали невъездными в цивилизованные страны мира.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжили медленное наступление на Донбассе.

За последние сутки ВСУ отбили штурм врага в направлении Вершины и Семигорья и нанесли потери россиянам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

На Краматорском направлении активных действий со стороны врага не отмечалось.

Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

По данным Института изучения войны, российская группировка в Донецкой области, вероятно, пытается извлечь выгоду из недавних незначительных успехов на юго-востоке от Бахмута продолжая попытки продвижения в этом районе. Однако возможность взятия Бахмута при этом эксперты считают маловероятной.

По мнению экспертов, РФ сейчас сможет выдержать только две наступательные операции на Донбассе.

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