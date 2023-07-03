Женщина заявила, что обратилась в полицию, ведь массовые угрозы продолжаются уже три дня.

Украинка Алена, ставшая жертвой неадекватного россиянина на курорте в Турции, заявила об угрозах убийством ей и ее семье.

Как сообщила пострадавшая в интервью Каролине Ашион, после обнародования видео перепалки с россиянином, ее преследуют, угрожают, присылают фото мертвых военных и пишут, что так будет с ней и ее детьми. Россияне даже нашли адрес девушки и ее родителей.

"Это чудовище сказало, что убьет меня и моих детей, чтобы мы не размножались. (Говорил - УНИАН), что он "таких" уже убивал. Я отошла от стресса и пошла к руководству (гостиницы - УНИАН). Они мне сказали, что все хорошо будет, дали мне охрану", - рассказала Алена.

Девушка отметила, что потом она опубликовала видео с неадекватным россиянином. После огласки началась волна угроз.

"Мне уже третьи сутки приходят угрозы на мой телефон, на все мессенджеры. Мне на почту присылают фото наших мертвых военных, говорят, что со мной и моими детьми будет так же. Нашли какие-то базы данных с моими адресами, где живу я и родители, где мой бизнес. Мне говорят, что 140 миллионов русских меня найдут и убьют. Поэтому я это дело не оставила, я поехала в полицию", - рассказала женщина.

По ее словам, вчера отель выселил россиянина с девушкой. Сейчас он отдыхает в другом отеле.

Что предшествовало

В Турции на пляже разгорелся скандал из-за поведения российского туриста, который хвастался тем, что он убивал украинцев на войне, жестоко развязанной РФ.

Ролик начинается с криков россиянина: "Что вам повторить? Что вы понакидали свои вещи?.. Конченые, невоспитанные твари".

После того, как украинки позвали на помощь охрану, гражданин РФ начал говорить о войне и упрекать женщин в том, что они приехали отдыхать в Турцию, мол, лучше бы проспонсировали ВСУ.

Впоследствии стало известно, что к мужчине наведалась полиция.

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