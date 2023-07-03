Он утверждал, что лично воевал против Украины и убивал ее граждан.

В Турции на пляже разгорелся скандал из-за поведения российского туриста, бахвалившегося тем, что он убивал украинцев на войне, жестоко развязанной РФ.

Видео произошедшего сняла и опубликовала в сети одна из участниц этого конфликта. Судя по всему, граждане Украины отошли от шезлонгов, когда туда пришел россиянин, убрал их вещи и выбросил в сторону, а сам занял их место.

Ролик начинается с криков россиянина: "Че вам повторить? Че вы понакидали свои вещи?.. Конченные, невоспитанные твари".

После того, как украинки позвали на помощь охрану, гражданин РФ начал говорить о войне и упрекать женщин в том, что они приехали отдыхать в Турцию, мол, лучше бы проспонсировали ВСУ.

"Слышь, ты, бл**ь, сколько у тебя "мыкол" полегло? Че, приехали отдыхать? Лучше бы проспонсировали свою армию. Конченые. Такие же растут", – сказал россиянин. Последнее предложение касалось ребенка, находящегося рядом с украинкой.

Далее гражданин РФ начал говорить о так называемых "ЛДНР", назвав их "своими территориями", он утверждает, что воевал там:

"Мы уже съездили, были (на Донбассе, – УНИАН.). Вам фото показать, как я "мыкол" размочил?... Еб*ных "мыкол" еб*шил! Конченые, бл**ь... И деньги трачу с ваших: знаешь, сколько я замочил таких, как вы?".

Скандал с оскорблявшим украинок россиянином в Турции получил продолжение

Позже стало известно, что этого россиянина после конфликта с украинками выселили из гостиницы и отправили в полицию. Теперь он в Турции дает показания правоохранителям, сообщается в Telegram-канале "Андриюк online".

"Немного хороших новостей из Турции. Российского террориста сегодня выселили из гостиницы и отправили в полицию. Дает там показания", - говорится в сообщении.

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