Банкир заявляет, что шансы на вылет Венгрии из ЕС выросли в этом году до 30%.

Венгрия приблизилась к сценарию потенциального выхода из Европейского Союза, шансы на это с прошлого года значительно возросли. Об этом заявил бывший глава Центрального банка Венгрии, Андраш Симор, сообщает Bloomberg.

Симор отметил, что выход Венгрии из Евросоюза не является наиболее вероятным сценарием, но "он возможен".

"Его вероятность составляла 10% в прошлом году, сейчас выросла до 20% -30%", - отметил он.

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Отмечается, что дефицит бюджета Венгрии вырос до рекордного показателя после того, как премьер-министр Виктор Орбан начал тратить деньги перед прошлогодними выборами, на которых он выиграл.

Страна также имеет самую высокую инфляцию в ЕС и ключевую процентную ставку в то время, когда более 30 миллиардов долларов помощи ЕС остаются заблокированными. Эти средства были задержаны блоком из-за отступления правительства от демократических обязательств и вероятного взяточничества.

"Я боюсь, что правительство Венгрии направит страну в ситуацию, когда выход из Европейского Союза станет реальной альтернативой", - сказал Симор.

Демарши Венгрии и реакция Евросоюза

Венгрия постоянно ставит палки в колеса Евросоюза в оказании помощи Украине. В частности недавно она заявила о планах заблокировать создание долгосрочного фонда Евросоюза на 20 миллиардов евро для поставки вооруженных сил Украины.

Также премьер-министр страны Виктор Орбан отказывается считать Путина военным преступником, а кроме того, периодически выдает пророссийские нарративы в адрес Украины. В частности он заявлял о том, что Украина не является суверенным государством, потому что зависит от Запада.

Все эти демарши Венгрии вызывают раздражение членов ЕС.

В частности, недавно в Европарламенте поставили под сомнение способность Венгрии эффективно председательствовать в Совете ЕС в 2024 году, учитывая недостаточное соблюдение этой страной законодательства и ценностей ЕС.

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