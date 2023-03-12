Аэропорт Кишинева срочно эвакуировали в воскресенье, 12 марта. Поступило сообщение о минировании объекта.
По информации местного издания NewsMaker, Бюро информации аэропорта получило сообщение о взрывном устройстве около 12:50 и сообщило об этом сотрудникам пограничной полиции. В связи с этим з аэропорта в Кишиневе эвакуировали персонал и пассажиров.
Отмечается, что это сообщение о минировании в Кишиневе уже четвертое за сегодняшний день.
Протесты в Молдове - что известно
Недавно пророссийская партия "Шор" организовала в Кишиневе митинг, на котором участники протеста требовали компенсировать расходы на коммунальные услуги.
Позже в Молдове задержали иностранцев, которые собирали информацию, чтобы дестабилизровать ситуации в стране.
12 марта пророссийские силы Молдовы вышли на протесты в Кишиневе. С собой митингующие, преимущественно пенсионного возраста, взяли плакаты с критикой действующей власти и православные иконы. Участники акции снова требуют, чтобы власть компенсировала им коммунальные платежи, и поставили президенту Майе Санду соответствующий ульттиматум.
Накануне власти предупредили о возможных массовых беспорядках во время протестов.