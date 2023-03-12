Отмечается, что за сегодняшний день это уже четвертое сообщение о взрывчатке.

Аэропорт Кишинева срочно эвакуировали в воскресенье, 12 марта. Поступило сообщение о минировании объекта.

По информации местного издания NewsMaker, Бюро информации аэропорта получило сообщение о взрывном устройстве около 12:50 и сообщило об этом сотрудникам пограничной полиции. В связи с этим з аэропорта в Кишиневе эвакуировали персонал и пассажиров.

Отмечается, что это сообщение о минировании в Кишиневе уже четвертое за сегодняшний день.

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Протесты в Молдове - что известно

Недавно пророссийская партия "Шор" организовала в Кишиневе митинг, на котором участники протеста требовали компенсировать расходы на коммунальные услуги.

Позже в Молдове задержали иностранцев, которые собирали информацию, чтобы дестабилизровать ситуации в стране.

12 марта пророссийские силы Молдовы вышли на протесты в Кишиневе. С собой митингующие, преимущественно пенсионного возраста, взяли плакаты с критикой действующей власти и православные иконы. Участники акции снова требуют, чтобы власть компенсировала им коммунальные платежи, и поставили президенту Майе Санду соответствующий ульттиматум.

Накануне власти предупредили о возможных массовых беспорядках во время протестов.

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