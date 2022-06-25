Майя Санду отметила, что у нее нет информации о нападении российской армии.

Президент Молдовы Майя Санду оценила возможность нападения Российской Федерации на ее страну. Она отметила, что подобной информации у нее просто нет.

Об этом она заявила в эфире телеканала Prime.

"У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдавию. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода", - отметила Санду.

При этом она указала, что в Молдове никто и никак не притесняет русскоговорящее население.

"Мы с Молдавии, хотим, чтобы они чувствовали себя хорошо, никто не задевает их права и свободы", - подытожила президент Молдовы.

Война в Украине и позиция Молдовы - что известно

18 мая бывший депутат и экс-глава Комиссии по национальной безопасности Молдовы Кирилл Моцпан заявил о том, что Молдова боится российского вторжения и не будет сердить Путина.

2 июня парламент страны принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России.

15 июня Молдова и Грузия, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", которая посвящена оказанию военной помощи Украине.

Уде 19 июня президент страны Майя Санду подписала закон о запрете на вещание всех новостных программ России.

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