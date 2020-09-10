Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал".
Читайте такжеЛукашенко заявил, что не выдал бы Украине "вагнеровцев", и рассказал, как его сын извинялся перед нимиОб этом он заявил представляя Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает БЕЛТА.
"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители", - заявил белорусский президент.
При этом он отметил, что "в середине 90-х она (власть - ред.) валялась в грязи, о нее вытирали ноги".
"Я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - заявил Лукашенко.
Представляя генпрокурора Лукашенко отметил: "Сделаю я это с вами или без вас - вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте... Уйдите в сторону и не мешайте".
"Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы", - отметил Лукашенко.
Также он отметил, что иногда лучше принять жесткие меры, а не законы, чтобы остановить "всякую дрянь". При этом Лукашенко подчеркнул, что у страны достаточно законодательства и законов для того, чтобы "спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии".
Ситуация в Беларуси: хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
- 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.
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