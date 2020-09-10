Он отметил, что "рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал".

Читайте такжеЛукашенко заявил, что не выдал бы Украине "вагнеровцев", и рассказал, как его сын извинялся перед нимиОб этом он заявил представляя Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает БЕЛТА.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители", - заявил белорусский президент.

При этом он отметил, что "в середине 90-х она (власть - ред.) валялась в грязи, о нее вытирали ноги".

"Я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - заявил Лукашенко.

Представляя генпрокурора Лукашенко отметил: "Сделаю я это с вами или без вас - вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте... Уйдите в сторону и не мешайте".

"Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы", - отметил Лукашенко.

Также он отметил, что иногда лучше принять жесткие меры, а не законы, чтобы остановить "всякую дрянь". При этом Лукашенко подчеркнул, что у страны достаточно законодательства и законов для того, чтобы "спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии".

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: УНИАН