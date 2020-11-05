Бундестаг принял резолюцию, согласно которой Германия не признает итоги президентских выборов в Беларуси. В документе сказано, что Александр Лукашенко обеспечил себе победу на выборах с помощью фальсификаций.
Читайте такжеПослы ЕС согласовали санкции против Лукашенко - журналистБундестаг призвал провести новые выборы при участии наблюдателей ОБСЕ.
«Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Масштабная фальсификация выборов подтверждается без сомнений. Новый срок Александра Лукашенко таким образом лишен какой-либо демократической легитимации»,— сказано в резолюции, передает kommersant. В ней отмечено, что Лукашенко добился победы путем «массовых фальсификаций» и арестов своих конкурентов.
Бундестаг осудил насилие в отношении протестующих, задержания людей по политическим мотивам и призвал к их немедленному освобождению. В резолюции говорится, что в Беларуси нужно «разрешить проведение справедливых и свободных выборов под международным наблюдением через ОБСЕ или другие подходящие институты».
Резолюцию поддержали правящий блок ХДС/ХСС, фракции СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), союз «90/Зеленые», СвДП (Свободная демократическая партия). Фракция АдГ («Альтернатива для Германии») высказалась против, фракция «Левые» воздержалась.
Выборы в Беларуси
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