Значимое мирное соглашение может быть достигнуто только при поддержке Украины и обеспечении ей возможности вести переговоры с позиции силы.

По мнению аналитиков, у Дональда Трампа может быть больше шансов склонить Россию к переговорам и достичь мирного соглашения, если он поставит Украину в сильное положение, пишет Business Insider.

Как напоминает издание, Трамп заявил, что его приоритетом является прекращение войны в Украине. При этом он назначил специальным посланником по войне в Украине отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, который ранее предлагал передать оккупированную украинскую территорию России.

"Однако военные и политические лидеры Европы предупреждают, что сделка, в результате которой Россия получит слишком много, скорее всего, станет лишь прелюдией к дальнейшему конфликту", - пишет BI.

Видео дня

Как отмечают аналитики, значимое мирное соглашение может быть достигнуто только при поддержке Украины и обеспечении ей возможности вести переговоры с позиции силы.

Так, Джон Лаф, младший научный сотрудник программы по России и Евразии в Chatham House, считает, что отказ от Украины, и, как следствие, стратегическое продвижение России в Европе, может выставить Трампа слабым и подтолкнуть главных глобальных конкурентов США.

Вместо этого, говорят эксперты, Украина должна быть поставлена в положение, позволяющее сдерживать Россию.

"Любая сделка все равно будет предполагать поддержку США в той или иной форме для поддержания мира. Украине необходимо поддерживать эффективные вооруженные силы, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию", - говорит Лаф.

Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна в Вашингтоне, отметила, что у Путина не будет стимулов добиваться мира с Украиной, если он сочтетт, что поддержка Киева ослабевает. В то же время угроза Трампа предоставить Украине все необходимое для отвоевания территории и удержания российской территории "окажет давление на Путина, потому что эта война не пользуется популярностью в России", - сказала Фаркас.

"Если он решит, что время на стороне Украины, а значит, президент Трамп поддержит Украину, то у него появится больше мотивации для заключения сделки. В конечном итоге достижение прочного мира в Украине будет зависеть от сдерживания России, а не от ухода", - отмечает она.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Дональд Трамп якобы планирует добиваться выгодного мира для Украины, за который Киев заплатит своими ресурсами.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что НАТО и США должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем сейчас, чтобы можно было заключить соглашение, которое будет невыгодно россиянам.

Он также выразил уверенность, что НАТО и Трамп смогут убедить Путина сесть за стол переговоров по прекращению войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: