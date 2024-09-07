По мнению министра, Польша имела бы право сбивать российские ракеты над Украиной, если бы они угрожали украинским АЭС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что считает, что Польша имеет право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям.

Сикорского в интервью Би-би-си спросили, где для Польши проходят "красные линии" в отношении России и Украины и имеет ли Польша право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - отметил министр.

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Ведущая переспросила: "То есть вы говорите, что можете представить себе время, когда тяжелая техника в Польше будет сбивать боеприпасы на территории Украины, не пересекшие вашу границу?".

"Это моя личная точка зрения, что юридически у нас было бы право на самооборону. Но никаких решений об этом не принималось", - сказал Сикорский.

Возможность сбития Польшей российских ракет

Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Позже спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что информацию о необходимости сбивать российские ракеты над Украиной, озвученную главой Министерства иностранных дел Радославом Сикорским, не стоит воспринимать категорически, так как это является его личным мнением.

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