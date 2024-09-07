Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что считает, что Польша имеет право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям.
Сикорского в интервью Би-би-си спросили, где для Польши проходят "красные линии" в отношении России и Украины и имеет ли Польша право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве.
"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - отметил министр.
Ведущая переспросила: "То есть вы говорите, что можете представить себе время, когда тяжелая техника в Польше будет сбивать боеприпасы на территории Украины, не пересекшие вашу границу?".
"Это моя личная точка зрения, что юридически у нас было бы право на самооборону. Но никаких решений об этом не принималось", - сказал Сикорский.
Возможность сбития Польшей российских ракет
Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Позже спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что информацию о необходимости сбивать российские ракеты над Украиной, озвученную главой Министерства иностранных дел Радославом Сикорским, не стоит воспринимать категорически, так как это является его личным мнением.