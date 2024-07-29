В то же время в Венгрии обвинили Польшу в "лицемерии".

"Эгоизм" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношениях с партнерами по Европейскому Союзу оставил страну изолированной и ослабленной, что является последним признаком дипломатического разрыва, который становится больше. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью интернет-журналу Visegrad Insight, передает Bloomberg.

По его словам, Венгрия не имела поддержки своей позиции, когда на прошлой неделе обратилась к ЕС, чтобы найти решение с Украиной о прекращении поставок российской нефти. Известно, что Киев фактически запретил транзит нефти от ПАО "Лукойл", из-за чего Венгрия может получить дефицит топлива уже в сентябре.

"Они имеют изолированный вид, когда именно просят Европу о солидарности в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно завоевать друзей, если кто-то излучает эгоизм", - объяснил Сикорский. Видео дня

В издании напомнили, что Орбан поддерживает тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, а его так называемая "мирная миссия" в Москву вызвала в Украине "антагонизм". Также дипломатические усилия Орбана во время шестимесячного председательства Венгрии в ЕС вызвали возмущение у других стран-членов, которые отметили, что венгерский лидер не имеет мандата на ведение переговоров от имени Европейского Союза.

"Я не вижу, как эта венгерская симметрия - расположение между Москвой и Брюсселем - увеличивает рычаги влияния Венгрии. Вместо этого она раздражает всех остальных", - прокомментировал министр иностранных дел Польши.

Кроме того, Орбан во время своего выступления на ежегодной встрече в Беиле-Тушнад (Румыния) предложил свое видение нового мирового порядка при поддержке Китая и потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Также он обвинил Польшу в ведении бизнеса с РФ через посредников.

В то же время заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский опроверг это заявление и предложил Венгрии выйти из ЕС.

В свою очередь на такое заявление отреагировал глава венгерского МИД Петер Сийярто, который считает, что такая реакция Польши свидетельствует якобы о правильности слов Орбана.

"Государственный секретарь иностранных дел Польши резко отреагировал на вчерашнее выступление в Беиле-Тушнад. Реакция доказывает правду венгерской поговорки, которая гласит: правда ранит. С целью сохранения польско-венгерского братства мы долго терпели провокации и лицемерие нынешней польской власти, но пока стакан полный", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Сийярто, Польша тоже якобы закупает российскую нефть.

"Пока нынешнее польское правительство судит и обвиняет нас за то, что мы импортируем нефть из России, которая является абсолютно необходимой для работы страны, если мы внимательно присмотримся к списку покупателей одной из крупнейших российских нефтяных компаний, мы обязательно найдем Поляков там тоже. Проблем с этим не было бы, потому что энергоснабжение в конечном итоге имеет физические основы, но если так получилось, то не стоит лицемерить и не стоит обвинять других", - подчеркнул министр иностранных дел Венгрии.

Последние скандальные заявления Виктора Орбана

Ранее венгерский лидер заявил, что руководство России "гиперрациональное". Также он отметил, что Украина никогда не сможет вступить в ЕС или НАТО.

По его словам, в отличие от "слабости" Запада, позиция России в мировых делах является рациональной и предсказуемой. Орбан добавил, что страна проявила экономическую гибкость, адаптируясь к западным санкциям после вторжения в Крым в 2014 году.

Также недавно премьер-министр Венгрии обвинил США в подрыве "Северного потока". По его словам, европейская политика потерпела крах и континент перестал защищать свои интересы.

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