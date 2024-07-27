Премьер-министр Венгрии предупредил о новом, ориентированном на Азию "мировом порядке".

Западный мир "находится на пути к распаду". Об этом, выступая в университете в румынском городе Беиле-Тушнад заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Agerpres.

Он предупредил о новом, ориентированном на Азию "мировом порядке", одновременно поддержав кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США.

"Европа отказалась от защиты собственных интересов. Все, что сегодня делает Европа, - это безоговорочное следование продемократической внешней политике США даже ценой самоуничтожения. Грядут изменения, которых не было 500 лет. То, с чем мы сталкиваемся, - это фактически изменение мирового порядка", - сказал Орбан. Видео дня

Он также поставил под сомнение то, что разрушенная войной Украина станет членом НАТО или ЕС.

"У нас, европейцев, нет на это денег. Украина вернется к позиции буферного государства", - сказал он, добавив, что международные гарантии безопасности "будут закреплены в соглашении между США и Россией".

Последние заявления Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина и РФ будут воевать до конца, мир можно принести только извне. По его словам, обе стороны верят в собственную победу и не намерены сдаваться.

Как сказал Орбан, обе стороны не намерены сдаваться и направляются к дальнейшей эскалации, поэтому "мир может быть принесен только извне".

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