В польском МИД раскритиковали заявление премьера.

Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является антиевропейской, антиукраинской и антипольской.

Так заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский ответил на заявление венгерского премьера о "лицемерии" Польши, пишет PAP. По его словам, посол США в Будапеште также очень негативно отреагировал на слова Орбана.

"Мы не ведем бизнес с Россией, в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на обочине международного общества - как в Европейском союзе, так и в НАТО. Это была атака как на Польшу, так и на США, на Европейский союз и НАТО", - отметил Бартошевский.

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Он говорит, что не понимает, почему Венгрия остается членом организаций, которые ей не нравятся и которые она обвиняет в плохом обращении.

"Почему бы Орбану не создать союз с Путиным и другими авторитарными государствами такого типа? По принципу: если вы не хотите быть членом какого-то клуба, вы всегда можете выйти из него. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика на данный момент", - добавил он.

Скандальное заявление Орбана

В ходе визита в Румынию премьер-министр Венгрии заявил, что Польша ведет "лицемерную политику", а также меняет баланс сил в Европе.

"Они критикуют нас за отношения с Россией, в то время как сами ведут с ней бизнес через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства", - цитирует его Europa Libera.

По данным СМИ, Орбан назвал политику Европейского Союза и Запада в целом ошибочной, но при этом похвалил экс-президента США Трампа и выступил в защиту РФ.

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