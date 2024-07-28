Венгерский премьер уверен, что Киев никогда не станет частью ЕС и НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство России "гиперрационально". По его словам, Украина никогда не сможет реализовать свои надежды на вступление в Европейский союз или НАТО.

CNN пишет, что Орбан предсказал смещение глобальной власти от "иррационального" Запада в сторону Азии и России.

"В ближайшие десятилетия, а может быть, и столетия, Азия станет доминирующим центром мира", - заявил венгерский премьер.

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При этом он назвал Китай, Индию, Пакистан и Индонезию будущими крупными державами мира.

"И мы, западники, также подтолкнули русских в этот блок", - заявил политик.

Кроме того, он считает, что в отличие от "слабости" Запада, позиция России в мировых делах рациональна и предсказуема, отметив, что страна проявила экономическую гибкость, адаптируясь к западным санкциям после вторжения в Крым в 2014 году.

Также премьер Венгрии заявил, что Россия приобрела влияние во многих частях мира, притесняя права ЛГБТК+.

"Самая сильная международная привлекательность российской "мягкой силы" - это ее противодействие ЛГБТК", - сказал он.

Помимо этого, Орбан уверен, что Украина никогда не станет членом ЕС или НАТО, потому что "у европейцев не хватит на это денег".

"ЕС должен отказаться от своей идентичности как политического проекта и стать экономическим и оборонным проектом", - указал политик.

Заявления Виктора Орбана - последние новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина и РФ будут воевать до конца, мир можно принести только извне. По его словам, обе стороны верят в собственную победу и не намерены сдаваться, поэтому направляются к дальнейшей эскалации, а "мир может быть принесен только извне".

Кроме того, он заяволял, что западный мир "находится на пути к распаду".

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