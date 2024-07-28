По его словам, европейская политика потерпела крах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил США во взрывах на газопроводах "Северного потока". По его словам, это был террористический акт "очевидно, совершенный под американским руководством".

С соответствующим заявлением Орбан выступил в летнем лагере Тушваньош в Румынии, передает Европейская правда. Венгерский премьер считает, что европейская политика потерпела крах и континент перестал защищать свои интересы.

"То, что мы молчим о подрыве газопровода Северный поток, что сама Германия молчит об очевидном акте терроризма, совершенном под американским руководством против ее собственности, и что мы не расследуем, не пытаемся выяснить и не поднимаем этот вопрос юридически - так же как мы не поступили правильно в отношении прослушивания Ангелы Меркель, которое было осуществлено с помощью Дании, - это не что иное, как акт покорности", - утверждает Орбан.

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Взрывы на "Северных потоках"

Газопроводы "Северный поток", проходят через Балтийское море в Германию. Как сообщал УНИАН, обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одна из двух ниток "Северного потока-2" буди повреждены взрывами в 2022 году. Россия и Запад указывают друг на друга, но каждый отрицает свою причастность.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции закрыла предварительное расследова ние по взрывам на газопроводах "Северный поток". Вывод расследования заключается в том, что шведской юрисдикции в деле нет, и поэтому расследование должно быть закрыто. Впоследствии Дания отказалась от расследова ния взрывов на газопроводах "Северного потока" непосредственно возле ее территориальных вод.

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХI Михаил Гончар считает, что Запад уже завершил расследование подрыва российского газопровода "Северный поток", однако не спешит обнародовать результаты.

"Достаточно быстро было все выяснено. Но не обнародуется не по той причине, чтобы не испортить отношения с Украиной... когда имеет место факт, что это сделала Россия, нужно делать решительные шаги. Здесь уже просто заявлениями не обойдешься", - отметил Гончар.

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