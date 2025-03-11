Китай позиционирует себя как более надежного союзника.

Увеличение пошлин со стороны США и конфликт Дональда Трампа с Украиной усилили сомнения в Европе относительно надежности Америки, предоставив Китаю возможности для расширения своего влияния.

Как напоминает Newsweek, Дональд Трамп объявил о 25-процентных тарифах на импорт автомобилей из ЕС и тарифах на европейскую сталь. США также выходят из международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату, а также сокращают финансирование USAID на 83 процента.

"Нблюдатели предполагают, что эти шаги позволят Китаю расширить свое глобальное влияние", - отмечает издание.

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В то же время министр иностранных дел Китая Ван И стремился представить Пекин как стабильного и надежного глобального партнера в отличие от Вашингтона, заявив, что "Китай по-прежнему уверен в Европе и считает, что Европа может быть нашим надежным партнером".

В то же время Китай по-прежнему не согласен с руководством ЕС и многими государствами-членами по вопросам прав человека и связей с Тайванем. Европейские чиновники также обеспокоены материальной поддержкой Китаем войны России против Украины и ввели санкции против ряда китайских компаний и лиц за их роль в содействии торговле гражданскими и военными товарами двойного назначения.

Как отмечает Ной Баркин, старший советник по работе с Китаем в Rhodium Group, Европе нужно будет разработать собственный подход к Китаю, отличный от подхода администрации Трампа.

"Мечта о "единомышленной" группе либеральных демократий, которые работают в тандеме, чтобы развивать общий рынок и конкурировать с Китаем, закончилась", - отметил он.

В то же время, Макс Бергманн, директор Программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований отмечает, что Китай может предложить возможности доступа к рынку, которые могут побудить Европу смягчить свой подход к Пекину.

"Инстинкт Европы может стать более скептичным в отношении объединения с Соединенными Штатами в политике относительно Китая, что, в свою очередь, может привести к большей напряженности", - подчеркнул он.

Последствия политики Трампа

СМИ сообщают, что американский фондовый рынок продолжает падать на фоне политики президента США Дональда Трампа по пошлинам. Из-за действий главы Белого дома возникают опасения, что экономика США замедлится.

Также из-за действий Трампа самые богатые бизнесмены, поддержавшие нового президента США, уже потеряли более $200 миллиардов.

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