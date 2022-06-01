Ранее Швейцария подобное вето наложила на Германию, которая хотела отдать боеприпасы Украине.

Швейцарское правительство заблокировало поставку Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.

Об этом сообщил швейцарский вещатель SRF.

Правительство Дании хочет передать Украине около 20 единиц боевых машин Piranha III. Власти Дании официально обратились к Швейцарскому госсекретариату по экономическим вопросам Seco за разрешением – и получили отказ: Seco отклонила запрос несколько дней назад.

Без разрешения Берна помощь Украине невозможна: покупая машины, Дания обязалась передавать военную технику третьей стороне лишь с разрешения Швейцарии.

В начале апреля Seco уже отказала Германии в передаче Украине боеприпасов для установок Gepard. Seco оправдывает свое "нет" нейтральностью и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.

Однако еще неизвестно, будет ли Швейцария придерживаться своей позиции ввиду давления из-за рубежа. На прошлой неделе вицеканцлер Германии Роберт Габек предупредил, что стремится получить "максимальную поддержку" для Украины.

Перед 24 февраля Германия также исключала экспорт оружия в воюющие страны. Роберт Габек признал ошибку: "Мы должны переоценить свое собственное отношение к реальности".

Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по этому вопросу в эту или следующую пятницу. В федеральной администрации и в парламенте есть голоса, которые видят пространство для маневра в законе о военных материалах: Швейцария вполне может позволить европейским государствам передавать швейцарское вооружение при определенных условиях.

"Федеральный совет теперь должен принять меры и исправить свою практику. Это оружие могут отдать стране, которая защищается от агрессора", - не покидает надежд государственный советник Швейцарии Пирмин Бишоф.

Напомним, что Швейцария передала Украине финансы на развитие цифровых услуг.

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