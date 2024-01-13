В Стокгольме считают, что именно шведский флот сыграет важную роль в сдерживании страны-агрессора на этом фланге НАТО.

Швеция намерена значительно усилить свое военное присутствие в Балтийском море, чему в частности поспособствует спуск на воду двух новых подводных лодок вдобавок к четырем уже существующим. Об этом пишет Politico.

66-метровые дизель-электрические подлодки, названные в честь двух шведских регионов "Блекинге" и "Сконе", будут введены в строй в 2027 и 2028 годах. Они станут первыми подлодками, построенными Швецией с середины 1990-х годов. Их задачей будет патрулирование восточных районов Балтийского моря, отслеживание и противодействие морским операциям России.

Politico отмечает, что строительство субмарин в Швеции является частью общей тенденции на обновление подводного флота стран Северной Европы. Так, Норвегия недавно заказала четыре подлодки у Германии. Нидерланды рассматривают возможность заказать 4 подлодки у Германии или Франции. Дания, которая избавилась от своего подводного флота в 2004 году, тоже подумывает о том, чтобы снова возродить его.

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Обновление европейских флотов происходит на фоне демонстративных усилий Кремля по расширению собственного флота. Так, в декабре президент Владимир Путин позировал в доке завода в Северодвинске на фоне двух новых субмарин — "Красноярск" и "Император Александр Третий". Согласно докладу Агентства оборонных исследований Швеции, к 2030 году российский флот будет насчитывать 50 подводных лодок.

Как отметил бывший командир шведской подводной лодки, а ныне специалист по планированию операций военно-морских сил страны Карл Гюлениус, со вступлением Швеции в НАТО альянс обретет "недостающий фрагмент пазла" в своей системе безопасности на Балтике.

"С Балтийским морем трудно иметь дело, если у вас нет необходимого опыта, и тот факт, что в НАТО вступает страна, для которой это задний двор, с таким региональным опытом, должен облегчить решение оперативных вопросов", — сказал Гюлениус.

Вопрос вступления Швеции в НАТО

Как писал УНИАН, в мае 2022 года, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Швеция и Финляндия решили отказаться от своего исторического нейтралитета и подали официальную заявку на вступление в НАТО.

Однако Турция, имеющая право вето наравне с другими членами НАТО, заблокировала обе заявки из-за того, что эти две страны приняли у себя много турецких диссидентов. После долгих переговоров Турция дала "зеленый свет" для Финляндии, и та вступила в НАТО в апреле прошлого года.

В конце декабря 2023 года Турция начала процесс одобрения и шведской заявки, но пока окончательного решения нет.

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