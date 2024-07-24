Указывается на способность данных самолетов противодействовать морским дронам.

На днях ВМС США запечатлели на фото необычное зрелище: несколько самолетов-штурмовиков A-10 Thunderbolt II для борьбы с танками сопровождали подводную лодку USS Wyoming типа "Огайо" с баллистическими ракетами, пишет Business Insider.

Штурмовики участвовали в учениях с боевой стрельбой с двумя кораблями поддержки для сопровождения в неизвестном месте.

"Совместные операции, подобные этой, в которой участвуют ВВС, береговая охрана и военно-морской флот, гарантируют готовность американских вооруженных сил выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности внутри страны и за рубежом", - говорится в официальном после на Facebook. Видео дня

Отмечается, что не сразу стало ясно, какой тип миссии могли моделировать данные учения. В издании указали, как на противодействие возможным классическим угрозам, так и новым - безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой, которые стали важным оружием как в войне на Украине, так и в конфликте на Красном море.

А-10 - что это за самолет

А-10 - штурмовик, находящийся на вооружении США с 1970-х годов. Самолет оснащен семиствольной 30-мм пушкой GAU-8/A, которая может стрелять до 3900 выстрелов в минуту из носовой части. Это мощное оружие привело к описанию самолета как "летающей пушки". Также он может нести и другие боеприпасы, такие как ракеты и бомбы.

Этот двухмоторный самолет, стоимость которого составляет примерно 19 миллионов долларов каждый, может обеспечивать непосредственную воздушную поддержку наземных войск и поражать бронетехнику и другие объекты.

А-10 могут летать на малых скоростях и высотах, что делает их эффективным инструментом против морских дронов, пишет издание.

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