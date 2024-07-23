Тогда также выберут кандидата на должность вице-президента

Демократическая партия планирует выбрать своего кандидата в президенты США до 7 августа. Это произойдет с помощью онлайн-голосования.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона, дату голосования еще не назначили.

По словам представителей политической силы, которые приняли участие в телефонном разговоре, кандидат на должность вице-президента также может быть выдвинут до указанного срока. Отмечается, что скорее всего, кандидатом от демократов станет действующий вице-президент Камала Харрис. Она будет иметь право влиять на то, когда выберут и проголосуют делегаты за нового кандидата в вице-президенты.

Видео дня

В издание добавляют, что выдвижение кандидата в президенты в результате виртуального голосования состоится за несколько недель до того, как делегаты соберутся в Чикаго 19 августа. Это сведет предстоящие съезд к чисто церемониальной функции.

Выборы в США

Как сообщал УНИАН, Джо Байден недавно вышел из президентской гонки. Как отметил Politico, соответствующее решение он принял еще за день до этого - в субботу, 20 июля. Находясь в своем доме на побережье и лечась от коронавируса, Байден начал осознавать, что борьба за президентское кресло для него закончилась.

Ранее среднее значение последних опросов CNN Poll of Polls показало, что сейчас в гонке ключевых кандидатов - Дональда Трампа и Камалы Харрис - нет явного лидера. По данным издания, в среднем по шести последним опросам Трамп имеет 48% поддержки, тогда как Харрис - 47%.

Politico оценило, кто может стать вице-президентом США при Камале Харрис. Журналисты назвали 9 представителей демократов.

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