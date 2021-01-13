Правоохранители пока не знают, для чего бомбы были установлены / фото REUTERS

Исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин заявил, что самодельные бомбы, обнаруженные возле Капитолия во время штурма здания, были настоящими и имели часовой механизм.

Читайте такжеКапитолий могут штурмовать в день инаугурации Байдена - The HillОб этом сообщил корреспондент телеканала NBC News Том Винтер в Twitter.

По его словам, правоохранители пока не знают, были ли бомбы установлены для отвлечения внимания, или для нанесения телесных повреждений протестующим.

Как передает NBC News, в Министерстве юстиции сообщили, что тем, кто штурмовал Капитолий, грозит до 20 лет лишения свободы.

«Вам будут предъявлены обвинения, и вас найдут», - сказал Шервин.

Штурм Капитолия в США

  • 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.
  • После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
  • 7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.
  • Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
  • Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: УНИАН