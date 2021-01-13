Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

Исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин заявил, что самодельные бомбы, обнаруженные возле Капитолия во время штурма здания, были настоящими и имели часовой механизм.

Читайте такжеКапитолий могут штурмовать в день инаугурации Байдена - The HillОб этом сообщил корреспондент телеканала NBC News Том Винтер в Twitter.

По его словам, правоохранители пока не знают, были ли бомбы установлены для отвлечения внимания, или для нанесения телесных повреждений протестующим.

Как передает NBC News, в Министерстве юстиции сообщили, что тем, кто штурмовал Капитолий, грозит до 20 лет лишения свободы.

«Вам будут предъявлены обвинения, и вас найдут», - сказал Шервин.

BREAKING: DOJ says "we're looking at significant felony cases tied to sedition and conspiracy," charges that have prison terms of up to 20 years.



“You will be charged and you will be found," acting US attorney in DC Michael Sherwin says. pic.twitter.com/1lj8Bbk01L — NBC News (@NBCNews) January 12, 2021

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Автор: УНИАН