Исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин заявил, что самодельные бомбы, обнаруженные возле Капитолия во время штурма здания, были настоящими и имели часовой механизм.
Читайте такжеКапитолий могут штурмовать в день инаугурации Байдена - The HillОб этом сообщил корреспондент телеканала NBC News Том Винтер в Twitter.
По его словам, правоохранители пока не знают, были ли бомбы установлены для отвлечения внимания, или для нанесения телесных повреждений протестующим.
Как передает NBC News, в Министерстве юстиции сообщили, что тем, кто штурмовал Капитолий, грозит до 20 лет лишения свободы.
«Вам будут предъявлены обвинения, и вас найдут», - сказал Шервин.
BREAKING: DOJ says "we're looking at significant felony cases tied to sedition and conspiracy," charges that have prison terms of up to 20 years.— NBC News (@NBCNews) January 12, 2021
“You will be charged and you will be found," acting US attorney in DC Michael Sherwin says. pic.twitter.com/1lj8Bbk01L
Штурм Капитолия в США
- 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.
- После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
- 7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.
- Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
- Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.
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