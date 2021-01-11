Первая леди США выразила соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков.

Первая леди США Мелания Трамп резко осудила штурм Капитолия в Вашингтоне на прошлой неделе.

Читайте такжеШварценеггер осудил захват Капитолия и назвал Трампа "худшим президентом" в истории США (видео)Ее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Я решительно осуждаю акты насилия, произошедшие в Капитолии. Насилие недопустимо", - отметила она.

Мелания Трамп добавила, что испытывает разочарование из-за того, что "вокруг этих трагических событий начались грязные сплетни, необоснованные личные выпады и искаженные ложные обвинения".

"Я прошу прекратить жестокость, никогда не делать выводов исходя из цвета кожи человека и не использовать различия политических идеологий как причину агрессии и злобы", - призвала она.

При этом первая леди выразила соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что произошло

Вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

8 января 2021 года появилась информация о том, что в результате штурма Капитолия скончался представитель правоохранительных органов США. Однако, вскоре в СМИ появилось опровержение информации о гибели одного из полицейских.

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Автор: Катерина Шварц