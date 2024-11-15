Лица в разведывательных кругах заявляют об опасении, в связи с назначением Тулси Габбард.

Выбор избранным президентом Дональдом Трампом Тулси Габбард на пост главы американской разведки вызвал шок в правящих кругах национальной безопасности. Усиливаются опасения, что разведывательное сообщество будет становиться все более политизированным.

Выдвижение Трампом кандидатуры Габбард, не имеющей глубокого опыта работы в разведке и считающейся "мягкой" в отношении России и Сирии — это одно из нескольких назначений высокого уровня, свидетельствующих о том, что при формировании своей команды на второй срок Трамп отдает предпочтение личной преданности перед компетентностью, пишет Reuters.

Одним из главных рисков называют то, что ведущие советники могут дать будущему президенту искаженное представление о глобальных угрозах, основанное на том, что, по их мнению, ему понравится. Кроме того, существует риск того, что союзники не захотят делиться жизненно важной информацией.

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Один из западных источников в сфере безопасности сообщил изданию, что после вступления Трампа в должность может произойти "замедление" обмена разведданными, что потенциально может повлиять на разведывательный альянс (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Союзники США обеспокоены тем, что все назначения Трампа идут "в неправильном направлении".

Особенно обращают внимание на взгляды Габбард, считающиеся "сочувствующими" России в ее войне против Украины.

"Этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признала законные опасения России по поводу безопасности в связи с вступлением Украины в НАТО", - заявляла она в начале полномасштабной войны.

Она также выступала против военного вмешательства США в гражданскую войну в Сирии при бывшем президенте Бараке Обаме и встречалась в 2017 году с президентом Сирии Башаром Асадом, с которым Вашингтон разорвал все дипломатические отношения в 2012 году.

Другие новости о назначениях Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп определился с кандидатами на должности госсекретаря, директора Нацразведки и генпрокурора.

Кроме того, кого Трамп назначит в Белый дом.

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