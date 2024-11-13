Конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды выдвинут на пост Генерального прокурора Соединенных Штатов.

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что выбрал сенатора Марко Рубио (штат Флорида) на пост государственного секретаря в своей следующей администрации, а Мэтта Гетца - на пост генерального прокурора. Тулси Габбард станет директором Национальной разведки.

53-летний Рубио обладает богатым опытом в области внешней политики и превратился из противника Трампа в близкого союзника. Рубио был финалистом на пост вице-президента Трампа, пишет издание USA Today.

В случае утверждения Сенатом Рубио станет главным дипломатом США при президенте, который поклялся следовать программе "Америка прежде всего" на фоне военных конфликтов между Украиной и Россией и Израилем и ХАМАСом.

Видео дня

"Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио из Флориды выдвинут на пост государственного секретаря Соединенных Штатов. Марко - уважаемый лидер и очень сильный голос в защиту свободы. Он будет сильным защитником нашей нации, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими противниками. Я с нетерпением жду совместной работы с Марко, чтобы сделать Америку и весь мир снова безопасными и великими!", - сообщается в подготовленном заявлении Трампа.

Он также сообщил, что конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды выдвинут на пост Генерального прокурора Соединенных Штатов.

"Мэтт - глубоко одаренный и упорный адвокат, получивший образование в юридическом колледже Уильяма и Мэри, который отличился в Конгрессе, сосредоточившись на достижении крайне необходимой реформы в Министерстве юстиции. Мало что может быть важнее в Америке, чем прекращение партийного вооружения нашей системы правосудия. Мэтт положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, уничтожит преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и уверенность американцев в Министерстве юстиции", - написал он.

Что известно о Марке Рубио

Отмечается, что в настоящее время Рубио является ведущим республиканцем в сенатском комитете по разведке и входит в состав сенатского комитета по международным отношениям. Американец кубинского происхождения, Рубио станет первым латиноамериканцем на посту госсекретаря.

Сенатор с тремя сроками полномочий выражал поддержку военным действиям Украины против России, но проголосовал против выделения стране дополнительной помощи на $61 млрд.

Недавно он заявил, что военное противостояние в Украине закончится "урегулированием путем переговоров", что Трамп также поддерживает. Он также выступал за жесткий подход к таким противникам Америки, как Китай, Россия, Иран, Куба и Венесуэла.

По данным источников, Трамп рассматривал кандидатуры Рубио, а также сенатора Билла Хагерти (штат Теннесси), бывшего посла США в Германии Рика Гренелла и бывшего советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Отмечается, что это громкое назначение еще должно быть утверждено большинством голосов в Сенате, хотя, скорее всего, головной боли не будет, учитывая 53-местное большинство республиканцев в палате в следующем году и давние связи Рубио в Сенате.

Также Трамп предложил назначить директором Национальной разведки бывшего члена Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, пишет Associated Press.

В прошлом она была сторонницей демократов и избиралась от них, но в 2022 году покинула партию. Говоря о полномасштабном вторжении РФ, Габбард заявляла, что Украина не достойна защиты, поскольку якобы не является демократией. В первые дни войны она утверждала, будто Байден "хотел, чтобы Путин напал на Украину, чтобы наложить драконовские санкции на россию". Также она неоднократно обвиняла действующего президента США в "разжигании" российско-украинской войны.

Назначения Трампа - последние новости

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Ее займет давний соратник экс-главы Белого дома Джон Рэтклифф. Как известно, во время первой канденции Трампа Рэтклифф был директором Национальной разведки.

Ранее УНИАН писал, что не все члены команды Дональда Трампа положительно отзываются об Украине, однако надежды на то, что все будет не так уж и плохо - есть.

Вас также могут заинтересовать новости: