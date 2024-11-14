В частности, у Трампа нацелились на представителей Объединенного комитета начальников штабов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может готовить массовые увольнения в Пентагоне. Члены его переходной команды составляют список офицеров, которые будут сняты с должностей, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в этот перечень, возможно, войдут члены Объединенного комитета начальников штабов. Это может стать "беспрецедентным потрясением" в Пентагоне.

Сейчас планирование "чисток" в Пентагоне находится на ранней стадии. Один из источников поставил под сомнение возможность массовых увольнений в оборонном ведомстве. Также пока не понятно, поддержит ли этот план сам Трамп, хотя в прошлом он активно выступал против лидеров оборонного ведомства, которые его критиковали. Во время предвыборной кампании республиканец также говорил об увольнении, в том числе, тех, кто ответственен за вывод войск из Афганистана в 2021 году.

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Второй источник сообщил агентству, что новая администрация, вероятно, сосредоточится на увольнении американских офицеров, которых считают связанными с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов Трампа – Марком Милли. Его заявление о том, что Трамп является "фашистом до мозга костей" было процитировано в книге Боба Вудворда "Война". В то же время союзники Трампа нацелились на Милли за предполагаемую нелояльность к бывшему президенту:

"Каждый человек, которого повысил и назначил Милли, уйдет. Существует очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они уйдут".

Отмечается, что в Объединенный комитет начальников штабов входят высшие офицеры вооруженных сил США, которые возглавляют армию, флот, морскую пехоту, военно-воздушные силы, национальную гвардию и космические силы.

Появление информации о планах на увольнение высшего руководства вооруженных сил США произошло на следующий день после того, как Трамп определился с кандидатом в министры обороны, выбрав Пита Хегсета – комментатора Fox News и ветерана, который продемонстрировал готовность провести чистку в Пентагоне.

"Неизвестно, может ли недостаток управленческого опыта Хегсета затруднить его утверждение в Сенате, и могла ли более традиционная альтернатива на эту должность осуществить такие масштабные увольнения. Хегсет также нацелился на преемника Милли, генерала ВВС Си Кью Брауна, спрашивая, получил бы он эту должность, если бы не был чернокожим", – добавляют авторы.

Первый источник, знакомый с планами перехода власти, сообщил журналистам, что это пока планы, но Браун будет среди многих офицеров, которые уйдут в отставку:

"Председатели Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов будут уволены немедленно".

Некоторые нынешние и бывшие американские чиновники преуменьшают возможность таких серьезных кадровых перестановок. По их мнению, это было бы ненужным и разрушительным шагом во время глобальных потрясений, когда в Украине и на Ближнем Востоке идут войны.

Один из источников заявил, что с бюрократической точки зрения будет сложно уволить и заменить значительную часть высшего военного руководства США. Это говорит о том, что такие планы могут быть "хвастовством и позерством со стороны союзников Трампа".

Но другой источник агентства предположил: в лагере Трампа считают, что Объединенный комитет начальников штабов должен быть сокращен из-за "бюрократической избыточности". И такие сокращения можно выдержать в организации такого масштаба, как американские вооруженные силы.

"Эти люди не являются незаменимыми. Они очень заменимы. И еще одна вещь – хватает людей, которые придут на смену. Во Второй мировой войне мы очень быстро назначали людей, которым было по 30, или людей, компетентных быть генералами. И знаете что? Мы выиграли войну", – заявил собеседник Reuters.

Трамп – следующий президент США: кто может войти в его команду

Дональд Трамп постепенно знакомит общественность с кандидатами на различные должности в его администрации. Так, республиканец сообщил, что выбрал сенатора Марко Рубио (штат Флорида) на должность государственного секретаря в своей следующей администрации, а Мэтта Гетца – на должность генерального прокурора. В то же время Тулси Габбард станет директором Национальной разведки.

Кандидатом на должность главы Пентагона Трамп выбрал 44-летнего Пита Хегсета, который является ведущим Fox News и ветераном. Он служил в Ираке и Афганистане, окончил Гарвард и Принстон.

Кандидатом на должность главы ЦРУ будущий президент США выбрал своего давнего соратника. Джон Рэтклифф был директором Национальной разведки во время первой каденции республиканца.

Ознакомиться с кандидатами на ключевые должности в администрации Трампа вы можете в материале УНИАН. Примечательно, что среди них есть противники поддержки Украины.

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