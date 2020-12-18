Министерство иностранных дел Болгарии объявило персоной нон грата дипломата посольства РФ в Софии и дало ему 72 часа, чтобы покинуть страну из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на государственное болгарское агентство БГНЕС.
Министерство иностранных дел сообщило, что нота была передана заместителю руководителя дипломатической миссии, которого вызвали в МИД.
Заявление ведомства появилась после того, как в четверг главный прокурор сообщил министру внутренних дел о собранных доказательствах по делу о шпионаже в отношении российского дипломата.
Дипломатическая должность лица, которого обвиняют в шпионаже, не указана, но по данным российских СМИ это военный атташе посольства РФ.
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Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева получила письмо от главного прокурора Ивана Гешева о том, что в ходе досудебного производства было установлено, как соответствующий дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну.
Поскольку подозреваемый пользовался иммунитетом согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, досудебное производство было прекращено.
Прокуратура уточнила, что гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в рамках которой собирался военную информацию, в том числе о количестве американских военнослужащих, дислоцированных на территории Болгарии во время учений.
Для осуществления своей незаконной деятельности гражданин России поддерживал контакты с гражданином Болгарии, который имел доступ к соответствующей секретной информации, и обещал ему финансовое вознаграждение.
Дипломатические войны Болгарии и России
- В сентябре 2020 года в Болгарии начали досудебное производство по статье о шпионаж в отношении двух дипломатов из России. Следствие считает, что с 2016 года россияне собирали для российской военной разведки информацию о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники.
- В январе 2020 года из Болгарии выслали двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Это были первый секретарь консульского отдела посольства РФ и сотрудник торгового представительства РФ. По версии болгарских властей, россияне собирали информацию о механизмах избирательного процесса в республике, а также данные об энергетике.
- В октябре 2019 года Болгария выслала еще одного первого секретаря посольства России, заподозренного в шпионаже.
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