Россиянин осуществлял разведывательную деятельность, в рамках которой собирал военную информацию, в том числе по количеству американских военных.

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персоной нон грата дипломата посольства РФ в Софии и дало ему 72 часа, чтобы покинуть страну из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на государственное болгарское агентство БГНЕС.

Министерство иностранных дел сообщило, что нота была передана заместителю руководителя дипломатической миссии, которого вызвали в МИД.

Заявление ведомства появилась после того, как в четверг главный прокурор сообщил министру внутренних дел о собранных доказательствах по делу о шпионаже в отношении российского дипломата.

Дипломатическая должность лица, которого обвиняют в шпионаже, не указана, но по данным российских СМИ это военный атташе посольства РФ.

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Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева получила письмо от главного прокурора Ивана Гешева о том, что в ходе досудебного производства было установлено, как соответствующий дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну.

Поскольку подозреваемый пользовался иммунитетом согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, досудебное производство было прекращено.

Прокуратура уточнила, что гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в рамках которой собирался военную информацию, в том числе о количестве американских военнослужащих, дислоцированных на территории Болгарии во время учений.

Для осуществления своей незаконной деятельности гражданин России поддерживал контакты с гражданином Болгарии, который имел доступ к соответствующей секретной информации, и обещал ему финансовое вознаграждение.

Дипломатические войны Болгарии и России

В сентябре 2020 года в Болгарии начали досудебное производство по статье о шпионаж в отношении двух дипломатов из России. Следствие считает, что с 2016 года россияне собирали для российской военной разведки информацию о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники.

В январе 2020 года из Болгарии выслали двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Это были первый секретарь консульского отдела посольства РФ и сотрудник торгового представительства РФ. По версии болгарских властей, россияне собирали информацию о механизмах избирательного процесса в республике, а также данные об энергетике.

В октябре 2019 года Болгария выслала еще одного первого секретаря посольства России, заподозренного в шпионаже.

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Автор: УНИАН