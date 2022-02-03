Германию в последнее время критикуют за ее позицию по военной помощи Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "скоро" встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве на фоне того, что он назвал "очень серьезной" ситуацией на границе с Украиной.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF, цитирует Politico.

"Я поеду в США и вскоре буду в Москве, чтобы продолжить обсуждение необходимых вопросов", – ответил Шольц, добавив, что встреча запланирована и состоится в "ближайшее время".

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Канцлер ФРГ отметил, что сосредоточенное вокруг Украины 130-тысячное российское войско может попытаться вторгнуться на территорию страны.

"Нельзя не принимать во внимание, что на границе с Украиной очень много солдат. Все это может быть предпосылкой к военным действиям. Вот почему так важно, чтобы мы понимали, что мы говорим и что мы готовим, а именно то, что угроза территориальному суверенитету и целостности Украины, военное нападение на нее может иметь очень высокую цену. И я думаю, что это сообщение было понято", – добавил Шольц.

Германию в последнее время критикуют за ее позицию по военной помощи Украине.

Новое правительство отказалось поставлять оборонительное вооружение ВСУ и заблокировало передачу оружия немецкого производства союзниками по НАТО.

Взамен Берлин избрал "дипломатический путь" урегулирования кризиса на российско-украинской границе. В стране считают, что передача оружия украинской армии может провоцировать Россию наращивать войска на границе.

В то же время руководство Германии не исключает жесткие санкции против Москвы в случае вторжения в Украину, в том числе остановку стратегического политического инструмента Путина – газопровода в обход Украины – "Северного потока-2".

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