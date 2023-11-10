Канцлер ФРГ отметил, что не видит признаков того, что Россия готова отказаться от своих захватнических целей.

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что война в Украине может продолжаться еще долго. Нет признаков того, что Россия готова вывести войска.

Как сообщает DW, канцлер уверен, что следует быть готовыми к долгой войне РФ против Украины.

"Нам следует быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться очень долго", - заявил Шольц.

Впрочем, он добавил, что боевые действия уже длятся гораздо дольше, чем рассчитывал российский диктатор Владимир Путин.

Сколько продлится война в Украине - последние новости

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что война уже прошла отметку в 70% до своего завершения.

Ряд экспертов, а также украинских чиновников, уже не раз говорили, что война в Украине не завершится после того, как не станет Владимира Путина. Отмечалось, что у РФ у власти "коллективный Путин".

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что нельзя точно сказать, когда закончится война в Украине. Он но отметил, что наша власть будет финализировать ее "абсолютно справедливо". Подоляк добавил, что российская сторона будет чувствовать всю ту боль, которую пережили граждане нашего государства.

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