Бизнесмен в беседах с официальными лицами США пытался доказать, что владение газопроводом станет рычагом влияния на мирные переговоры с Россией.

Американский миллиардер Стивен Линч, который имеет бизнес в России, обратился к правительству США с просьбой разрешить ему принять участие в торгах за газопровод "Северный поток-2", если он будет выставлен на аукцион из-за банкротства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что бизнесмен в беседах с официальными лицами США пытался доказать, что владение газопроводом станет рычагом влияния на мирных переговорах с Россией, чтобы прекратить войну в Украине "и служить долгосрочным интересам США".

По данным издания, еще в феврале Линч обратился в Министерство финансов США с просьбой предоставить ему лицензию, которая могла бы позволить ему вести переговоры по газопроводу с лицами, находящимися под американскими санкциями.

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"Линч подчеркивал, что газопровод, который оценивается примерно в 11 миллиардов долларов, можно будет "купить за копейки". Он также предположил, что многие инвесторы не будут участвовать в торгах из-за геополитики, а среди других участников торгов, вероятно, будут российские марионетки, китайские компании или другие лица, противоречащие интересам США", - пишет СМИ.

Газопровод "Северный поток-2" - последние новости

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2022 года компания, эксплуатирующая трубы, сообщила о падении давления в трубопроводе "Северный поток-2". Вечером того же дня был поврежден "Северный поток-1". Взрывы на глубине 80 метров были настолько сильными, что вибрации даже зафиксировали сейсмические измерительные приборы в Швеции.

Впоследствии стало понятно, что утечки в трубопроводах могли быть вызваны только взрывами.

Недавно издание Spiegel сообщило, как следователи вышли на водолаза из Украины. На подозреваемого, вероятно, вывела фотография белого фургона, который попал на камеру автофиксации на острове Рюген перед диверсией на газопроводе.

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