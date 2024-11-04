Ранее сообщалось, что корейцев начали заводить на боевые позиции в Курской области.

ВСУ впервые нанесли огневое поражение по войскам Северной Кореи, которые прибыли на территорию Курской области. Эту информацию изданию Financial Times подтвердил собеседник в украинской разведке.

Об ударе по солдатам Северной Кореи утром в понедельник сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. "Высокопоставленный представитель украинской разведки" подтвердил FT эту информацию, но отказался предоставить дополнительные подробности. Он сказал, что это действительно произошло именно в Курской области.

Как отмечает FT, ранее украинские официальные лица и военные аналитики поднимали вопрос о качестве и боеспособности северокорейских войск, большинство из которых описывается как неопытные солдаты низкого ранга.

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"Мы скоро узнаем, насколько хорошо они могут сражаться", - сказал один из чиновников в понедельник.

Войска КНДР в войне против Украины

Как писал УНИАН, по данным ГУР, в последнюю неделю октября Россия перебросила поближе к границам Украины более 7 тысяч солдат армии КНДР. Корейцев вооружили, в частности, 60-мм минометами и автоматами АК-12.

На днях командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов сообщал, что северных корейцев начали заводить на боевые позиции в Курской области. Однако пока еще ничего не известно об их боевых качествах.

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