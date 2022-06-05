Вероятно, это крупнейший подобный одновременный запуск КНДР.

В воскресенье, 5 июня, Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в направлении моря со своего восточного побережья.

Вероятно, это крупнейший подобный одновременный запуск КНДР, передает Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что из района Сунан в Пхеньяне было выпущено не менее восьми ракет, которые пролетели от 110 до 600 км на высоте от 25 до 90 км. Пхеньян выпустил ракеты на следующий день после того, как Южная Корея и США завершили совместные военные учения.

В ответ на запуск Силы самообороны Японии выступили с заявлением о том, что Япония и США провели совместные военные учения. А Южная Корея созвала заседание Совета национальной безопасности.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что Ким Ганн, ее специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, обсудил провокацию со специальным представителем США Сун Кимом, уполномоченным США по делам Северной Кореи. Ким Ганн также провел телефонную конференцию со своим японским коллегой Фунакоши Такехиро.

Ранее в воскресенье министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что Север запустил несколько ракет и что этот акт "недопустим". На брифинге он сказал, что по крайней мере одна ракета имела изменяемую траекторию, что указывает на то, что она могла маневрировать, чтобы уклониться от противоракетной обороны.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что многократные запуски баллистических ракет Северной Кореей подчеркнули дестабилизирующее воздействие ее программы незаконного вооружения, но это событие не представляло непосредственной угрозы.

Как сообщал УНИАН, ранее официальные лица США предостерегали предприятия от найма IТ-персонала из Северной Кореи. Мошенники-фрилансеры используют возможности удаленной работы, чтобы скрыть свою настоящую личность и заработать деньги для программ Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

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