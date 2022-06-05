В ограниченное воздушное пространство возле пляжного дома семейства проник самолет.

Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден эвакуировали из их дома в городке Рехобот-Бич, штат Делавэр, где пара проводила выходные.

По словам представителя Белого дома, эвакуацию провели в качестве меры предосторожности ​​в субботу, 5 июня, после того, как небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство.

"Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство... были приняты меры предосторожности. Никакой угрозы президенту или его семье нет", - цитирует чиновника CNN.

Позже он добавил, что президент и первая леди уже вернулись в свою резиденцию. Белый дом уведомил прессу о произошедшем почти через час после инцидента.

Update: President @POTUS moved to secure location after airplane enters airspace. Rehoboth Ave shutdown in area of firehouse. Ironically GOP convention today at City Hall. H/T @HCBright10https://t.co/RnpMu8DCSHpic.twitter.com/MFxbsXHs06 — Alan Henney (@alanhenney) June 4, 2022

Секретная служба США подтвердила впоследствии, что небольшой самолет по ошибке вошел в ограниченное воздушное пространство возле пляжного дома Байденов.

"Сегодня около 13:00 частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство над Рехоботом, штат Делавэр, после ошибочного проникновения в охраняемую зону. Самолет был немедленно выведен из ограниченного воздушного пространства. Секретная служба США проведет беседу с пилотом", - заявил представитель ведомства Энтони Гульельми.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут навязывать Украине свою волю в вопросах возможных уступок России.

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