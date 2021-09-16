Благодаря железнодорожному ракетному комплексу КНДР могла бы довольно недорого, быстро и незаметно перемещать свои боеприпасы.

Северная Корея запустила ракеты с поезда.

По информации Центрального телеграфного агентства КНДР, этот железнодорожный ракетный комплекс северокорейские военные использовали впервые, пишет N+1.

15 сентября они запустили две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые пролетели около 800 км, достигая максимальной высоты в 60 км. Вероятно, это были модернизированные KN-23, созданные по типу ракет российского комплекса "Искандер".

North Korea Balletic Missile Launching Railway Trains.. 🇰🇵 pic.twitter.com/JePs5hO4F8 — KUNAL BISWAS (@Kunal_Biswas707) September 16, 2021

КНДР также опубликовала фотографии испытаний. Судя по снимкам, пусковая установка расположена внутри товарного вагона. Для управления установкой военные сформировали железнодорожный ракетный полк.

Отмечается, что благодаря такому комплексу Северная Корея могла бы довольно недорого, быстро и незаметно перемещать свои боеприпасы, в стране развита сеть железных дорог с большим количеством туннелей.

Ранее о запуске КНДР двух баллистических ракет всего через несколько дней после испытаний крылатой ракеты большой дальности сообщали СМИ.

Вероятные ядерные ракеты были выпущены с восточного побережья Северной Кореи, заявлял Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Запуск неопознанных объектов со стороны КНДР подтвердила Япония. Премьер страны назвал его возмутительным.

Читайте такжеКНДР провела военный парад в честь основания страны (фото)Перед этим Северная Корея заявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности 11-12 сентября. В КНДР назвали крылатые ракеты большой дальности эффективным средством сдерживания для более надежных гарантий безопасности КНДР, а также сдерживанием военных маневров враждебных сил.

В свою очередь в США отметили, что им известно о запусках крылатых ракет из Северной Кореи. Испытания, по их мнению, угрожают соседям КНДР и международному сообществу. А в Южной Корее говорят, что часто обнаруживают крылатые ракеты северного соседа во время испытаний на малых высотах.

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Автор: Катерина Комолова