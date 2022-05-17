Власти Соединенных Штатов предостерегают компании от непреднамеренного найма северокорейских IT-специалистов.

Официальные лица США предостерегают предприятия от непреднамеренного найма IТ-персонала из Северной Кореи, заявив, что мошенники-фрилансеры использовали возможности удаленной работы, чтобы скрыть свою настоящую личность и заработать деньги для Пхеньяна.

В бюллетене, выпущенном Государственным департаментом, Министерством финансов и ФБР, Соединенные Штаты заявили, что жители КНДР пытаются обойти санкции США, ООН и получить деньги для программ Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, передает Reuters.

"Тысячи IТ-специалистов КНДР работают как за границей, так и в КНДР, получая доход, который перечисляется правительству Северной Кореи", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что эти IT-специалисты пользуются спросом в связи с определенными навыками, такими как разработка программного обеспечения и мобильных приложений, и получают внештатные трудовые договора с клиентами по всему миру, в том числе в Северной Америке, Европе и Восточной Азии.

В бюллетене говорится, что многие северокорейские работники выдавали себя за выходцев из Южной Кореи, Японии или других азиатских стран. В нем также изложен ряд "красных флажков", на которые должны обратить внимание работодатели, включая отказ от участия в видеозвонках и просьбы о получении платежей в виртуальной валюте.

Официальные лица США заявили, что северокорейцы в основном базируются в Китае и России, а меньшее их число действует в Африке и Юго-Восточной Азии. Большую часть денег, которые они зарабатывают, забирает правительство Северной Кореи.

Чиновники также заявили, что компании, которые наняли и заплатили таким работникам, могут подвергаться правовым последствиям за нарушение санкций.

Ранее издание The Washington Post писало, что пока российский диктатор Владимир Путин бряцает перед всем миром ядерной саблей, его "ученик" Ким Чен Ын внимательно делает записи.

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