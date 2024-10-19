Также эксперты не советуют переоценивать боевые качества солдат из самой бедной страны восточной Азии.

По данным южнокорейской разведки, Северная Корея может направить в Украину не обычных солдат, а спецназовцев. Однако уровень их подготовки на самом деле очень не дотягивает до настоящего "спецназа", пишет The Telegraph.

Издание ссылается на июльский отчет аналитика лондонского центра Gray Dynamics Максвелла Голдштейна. По его данным, северокорейские Силы специальных операций насчитывают ориентировочно 200 000 человек, что является абсурдно большим количеством. Например британский SAS насчитывает лишь 500 активных солдат, американская Delta Force - около 2000 оперативных членов.

По оценке Разведывательного управления Министерства обороны США за 2021 год, северокорейские спецназовцы хорошо обучены, мотивированы и оснащены - но только по меркам страны-изгоя КНДР. На самом же деле они отстают по всем показателям от спецназовцев передовых стран, особенно в вопросах материально-технического обеспечения.

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Ахмед Хассан, генеральный директор Gray Dynamics, подчеркнул, что северокорейский спецназовец по своим боевым качествам находится где-то посередине между обычным пехотинцем и западным спецназовцем.

По словам Яна Гарнера, историка и аналитика российской культуры, китайские власти "пока не очень беспокоит" сближение России и КНДР. Но все может измениться, если Пекин решит, что альянс Пхеньяна и Москвы может навредить собственно китайским интересам на мировой арене.

"Если Китай скажет "нет" [окончательному развертыванию корейских войск в Украине], этого не произойдет. Россия может предложить Северной Корее очень мало по сравнению с тем, что предлагает Китай, поэтому, если Пекин затормозит план, эти войска могут никогда не появиться на фронте", - сказал Гарнер.

Войска КНДР могут прибыть в Украину: последние новости

Как писал УНИАН, прибытие северокорейских войск на фронт в Украине станет поворотной точкой, поскольку будет означать вступление третьей страны в войну, которая до сих пор оставалась российско-украинской. Это будет совсем не то же самое, что военные советники, которых раньше посылал, например, Иран.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер уже написал официальное письмо Джо Байдену с требованием не допустить появления северокорейских военных в Украине. По его мнению, США должны четко обозначить это как красную линию.

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