Конгрессмен Майк Тернер направил Байдену письмо, в котором потребовал ответить на участие северокорейских войск в войне против Украины.

Использование северокорейских войск в составе ВС РФ в Украине необходимо определить как "красную линию", считает глава комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер.

На своей странице в социальной сети X (Twitter) он призвал президента США Джо Байдена провести брифинг Постоянного спецкомитета по разведке Палаты представителей, чтобы обсудить предполагаемое участие военных КНДР на стороне России в полномасштабной войне.

"Сегодня я отправил письмо президенту Байдену с требованием, чтобы его администрация дала ответы и чтобы использование северокорейских войск против Украины стало красной линией для Соединенных Штатов и НАТО", - говорится в публикации.

Видео дня

Кроме того, Тернер отметил, что администрация Байдена не проинформировала чиновников о каких-либо оценках разведывательных служб США или Пентагона о перемещении войск КНДР, хотя, по его словам, южнокорейские и украинские спецслужбы уже сейчас подробно описывают эти процессы, включая перемещение северокорейских военных на российских кораблях.

В письме к Байдену он уточнил, что США должны показать немедленную реакцию на действия Северной Кореи, как и союзники по НАТО, чтобы избежать расширения войны.

Другие новости о северокорейских военных

Ранее УНИАН сообщал, что военных из КНДР готовят на четырех полигонах РФ. Все они располагаются на Дальнем Востоке России. Хотя и не сообщается об их точном количестве.

Кроме того, офицер ВСУ объяснил, представляют ли угрозу для Украины войска КНДР. По его словам, их все равно придется уничтожать.

Вас также могут заинтересовать новости: