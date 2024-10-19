Россия пытается скрыть иностранные войска, выдавая их за свои собственные, однако сути это не меняет.

Россия пытается скрыть участие северокорейских военных в войне против Украины, одевая их в свою форму. Но это не меняет того факта, что Северная Корея стала участницей конфликта. Об этом в интервью УНИАН рассказал военно-политический обозреватель Евгений Дикий.

"Это оформляется, будто корейцы зачисляются в российскую армию. Но на самом деле, это совсем не так. Речь идет об отправке именно готовых подразделений со своими командирами, со своей штатной структурой, которые подразделением приезжают в корейской форме, переодеваются в российскую и так же подразделением отправляются воевать. То есть это фактически вступление еще одной страны в нашу войну", - считает эксперт.

Дикий подчеркнул, что даже лукашенковская Беларусь смогла избежать такого формата "сотрудничества" с Россией: передавала технику, боеприпасы, предоставляла свою территорию, но беларусские военные подразделения в войну не вступали. Так же не вступал в войну Иран, хотя и посылал на оккупированные территории Украины своих военных специалистов.

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"Еще со времен холодной войны существует определенный консенсус о том, что участие советников и технических специалистов не считается прямым участием в войне. Он не прописан в законах, но де-факто он держится уже полвека. Поэтому появление тысячных контингентов пехоты - это совершенно другая история", - говорит обозреватель.

Евгений Дикий надеется, что хотя бы это неприятное событие станет аргументом для "наших драгоценных союзничков" о необходимости увеличить поддержку Украины.

"Появление в Украине подразделений корейской национально-освободительной армии - это уже даже для тупых понятное доказательство, что так называемая политика "не эскалации", которую ведут наши союзники, является абсолютно ошибочной. Что в своем стремлении избежать эскалации конфликта и не дать этому конфликту разрастаться из регионального в глобальный, Запад на самом деле просто помогает Москве выиграть эту войну. А как раз предотвратить превращение этого конфликта в глобальный Запад все равно не смог", - отмечает аналитик.

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Как писал УНИАН, по информации главы ГУР Кирилла Буданова, Северная Корея передала в пользование России около 11 тысяч своих военнослужащих. Ожидается, что до 1 ноября их потренируют на российских полигонах, после чего отправят на фронт в Украину.

Бывший офицер британской армии, военный эксперт Гамиш де Бреттон-Гордон считает эти события последним звоночком для Запада, что надо решительно поддержать Украину. По его мнению, либо Запад полностью поддержит План победы Зеленского, либо уже в ближайшее время ему придется самому вступить в войну.

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