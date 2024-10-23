10 тысяч военных КНДР могут перекрыть месячные потребности армии РФ в мобилизационном ресурсе.

Российский диктатор Владимир Путин хочет избежать широкой мобилизации в России, поэтому задействует военных Северной Кореи, которые могут дать ему фору на месяц и более.

Об этом сказал директор программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире "Эспрессо".

По его словам, сегодня речь идет о возможности задействования Россией около 10 тысяч военных из Северной Кореи, а это соответствует месячной потребности армии РФ в мобилизационных ресурсах.

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"Если же этих северокорейцев будет 30 тысяч, то российская армия получит три месяца форы для пополнения своей армии. А если это будет маштабироваться, то фактически Путин может обойтись без проведения мобилизации, которой он так боится и не хочет осуществлять", - сказал Лакийчук. При этом отмечает, что большое количество военных из КНДР может серьезно повлиять на ход боевых действий.

Лакийчук отметил, что сегодня военные КНДР проходят учения в РФ и теперь встает вопрос будут ли они привлечены непосредственно к вторжению в Украину. При этом добавил, что в любом варианте это создает для Украины проблемы.

Военные КНДР в войне против Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что первые военные КНДР могут прибыть в Курскую область России уже сегодня, 23 октября 2024 года.

В интервью изданию The War Zone он сказал, что северокорейские солдаты должны помочь россиянам противодействовать Силам обороны Украины в Курской области РФ.

Речь идет о возможности привлечения Россией на первом этапе до 12 тысяч солдат КНДР.

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